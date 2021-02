Influenza sotto soglia epidemica: ancora pochi casi (Di martedì 23 febbraio 2021) Influenza sotto la soglia epidemica: in 7 giorni “solo” 101mila casi, negli anni scorsi la media era di quasi 800mila La scorsa settimana i casi di sindrome simil Influenzale sono stati circa 101.000. Numeri in crescita rispetto al precedente monitoraggio, ma bassissimi rispetto agli anni scorsi, quando, di questi tempi, si viaggiava al ritmo di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 23 febbraio 2021)la: in 7 giorni “solo” 101mila, negli anni scorsi la media era di quasi 800mila La scorsa settimana idi sindrome simille sono stati circa 101.000. Numeri in crescita rispetto al precedente monitoraggio, ma bassissimi rispetto agli anni scorsi, quando, di questi tempi, si viaggiava al ritmo di… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Influenza sotto Juventus, l'ossessione Champions spegne anche Ronaldo ... Morata, reduce dall'influenza, ha stretto i denti per giocare i minuti finali accusando uno svenimento a fine gara, panchina pro forma per Dybala, non ancora pronto, ben al di sotto delle ...

Un 29enne autista dell'A.R.S.T., è stato denunciato dai carabinieri di Sant'Antioco, per guida sotto l'influenza dell'alcool Un 29enne autista dell'A. R. S. T., è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Sant'Antioco, indiziato del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Nel tardo pomeriggio di ieri, in Piazza Repubblica, mentre si trovava alla guida di un autobus di linea, di proprietà della società per cui lavora, ha impattato contro ...

Influenza, Iss: «Ancora sotto soglia, niente picco. Incidenza 7 volte più bassa rispetto al 2020» Il Messaggero Influenza sotto soglia epidemica: ancora pochi casi Influenza sotto la soglia epidemica: in 7 giorni “solo” 101mila casi, negli anni scorsi la media era di quasi 800mila La scorsa settimana i casi di sindrome simil influenzale sono stati circa 101.000.

USA - Cannabis legale. Non aumenta incidentalità stradale e non influisce sui consumi di alcol Obbiettivo Determinare se le leggi sulla marijuana hanno impatto sul rilevamento di droghe e alcol nelle vittime di collisioni automobilistiche (MVC). Metodo Analisi retrospettiva ...

