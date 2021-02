Indagine Asl di Caserta, ex funzionario arrestato non risponde al Gip (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord Maria Gabriella Iagulli, l’ex dirigente del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Asl di Caserta, Luigi Carizzone, e Patrizia Rampone, sua ex segretaria, arrestati ieri dai carabinieri del Nas nell’ambito dell’Indagine della Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Giovanni Corona, procuratore Francesco Greco) su assenteismo, corruzione e gare truccate all’azienda sanitaria. I due indagati, apparsi molto provati, sono difesi dall’avvocato Giovanni Cantelli. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno ascoltati anche gli altri indagati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono avvalsi della facoltà di nonre, davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord Maria Gabriella Iagulli, l’ex dirigente del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Asl di, Luigi Carizzone, e Patrizia Rampone, sua ex segretaria, arrestati ieri dai carabinieri del Nas nell’ambito dell’della Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Giovanni Corona, procuratore Francesco Greco) su assenteismo, corruzione e gare truccate all’azienda sanitaria. I due indagati, apparsi molto provati, sono difesi dall’avvocato Giovanni Cantelli. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno ascoltati anche gli altri indagati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

