Incontro Fiorentina-Sarri | la smentita del club viola

(Di martedì 23 febbraio 2021) Era uscita nella giornata di ieri una indiscrezione su un possibiletra la dirigenza dellae Maurizio. Questa mattina è arrivata la nota ufficiale delgigliato, con la quale ha tenuto a precisare, e quindi smentire, quanto riportato: “Lasmentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a unavvenuto tra la Dirigenzae l’allenatore Maurizio. L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti e che minano l’equilibrio di una squadra e lo spirito di un gruppo impegnato giornalmente ad affrontare ...

marcoconterio : ?? ?? Incontro tra la dirigenza della #Fiorentina e Maurizio Sarri racconta il Corriere Fiorentino. Le parti si sono… - NiccoloPozzato : Chiaramente la società deve smentire l’incontro con #sarri, vista soprattutto la delicata situazione di classifica.… - infoitsport : Sarri-Fiorentina, incontro a cena a Castelfranco! Presente anche Joe Barone - infoitsport : Fiorentina, comunicato ufficiale del club per l’incontro con Sarri: arriva la risposta - infoitsport : Incontro Fiorentina-Sarri? Smentita del club viola: 'Privo di fondamento' -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Fiorentina

... e con un comunicato ufficiale i viola hanno smentito questa notizia diffusa dal quotidiano toscano: 'Lasmentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un...Lasmentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a unavvenuto tra la Dirigenza viola e l'allenatore Maurizio Sarri. L'articolo in questione è totalmente privo ...L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. Dopo la notizia del presunto incontro tra la Fiorentina e Maurizio Sarri, il club viola ha pubblicato sul proprio sito una nota di smentita: “ ...L’incontro fra Sarri e i dirigenti viola è iniziato intorno alle 21 ed durato oltre un’ora e mezza La Fiorentina continua a coltivare un sogno, quello di portare Maurizio Sarri sulla panchina viola pe ...