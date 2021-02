In Usa oltre 500mila morti di Covid, cerimonia alla Casa Bianca. Il video (Di martedì 23 febbraio 2021) In Usa oltre 500mila morti di Covid, cerimonia alla Casa Bianca Washington, 23 feb. (askanews) – I morti per Covid-19 negli Stati Uniti sono oltre 500mila. In una cerimonia alla Casa Bianca, con le bandiere a mezz’asta, il presidente Joe Biden ha voluto ricordare le vittime della pandemia che hanno superato il numero di quelle della prima, della seconda guerra mondiale e della guerra del Vietnam messe insieme, ha detto, prima di lasciarsi andare a un commento molto personale. “So cosa vuol dire quando non sei lì quando accade. E so cosa vuol dire quando sei lì a tenere le loro mani, a vedere la vita che va via – ha ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) In UsadiWashington, 23 feb. (askanews) – Iper-19 negli Stati Uniti sono. In una, con le bandiere a mezz’asta, il presidente Joe Biden ha voluto ricordare le vittime della pandemia che hanno superato il numero di quelle della prima, della seconda guerra mondiale e della guerra del Vietnam messe insieme, ha detto, prima di lasciarsi andare a un commento molto personale. “So cosa vuol dire quando non sei lì quando accade. E so cosa vuol dire quando sei lì a tenere le loro mani, a vedere la vita che va via – ha ...

LuigiPetrucci11 : @trash_italiano Però oltre le 2 parole c'è tanto altro. Ha più volte detto che se si trova di fronte una persona ch… - ilmessaggeroit : Bmw da sette anni maggiore esportatore auto Usa. Da Spartanburg 218.820 vetture per oltre 8,9 miliardi dollari - lucagandolfi : #eurosportciclismo non riesco a capire quale sia la squadra che usa le bici Bianchi e che modello sia, di sicuro non è la Oltre XR4 - Giornaleditalia : In Usa oltre 500mila morti di Covid, cerimonia alla Casa Bianca - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Il #podcast della #rassegnastampa estera condotta da @dlfabbri @limesonline su @Radio3tweet #China #Uighurs #Canada #UK #… -