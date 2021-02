In Qatar 6500 migranti sono morti lavorando alla preparazione dei Mondiali del 2022 (Di martedì 23 febbraio 2021) (foto: Sam Tarling/via Getty Images)Da quando nel 2010 il Qatar ha vinto la selezione per ospitare i Mondiali di calcio del 2022, più di 6500 lavoratori migranti sono morti a causa delle pessime condizioni di vita e di lavoro in cui sono costretti a operare. I dati provengono dalle analisi delle ambasciate di India, Pakistan, Nepal e Bangladesh, i paesi da cui proviene la gran parte dei migranti economici che risiedono in Qatar, e secondo le analisi del quotidiano The Guardian potrebbero addirittura essere ottimistici. Secondo le statistiche, negli ultimi 10 anni sono morti circa 12 lavoratori provenienti da questi paesi ogni settimana. Dal 2010 in Qatar è cominciata ... Leggi su wired (Di martedì 23 febbraio 2021) (foto: Sam Tarling/via Getty Images)Da quando nel 2010 ilha vinto la selezione per ospitare idi calcio del, più dilavoratoria causa delle pessime condizioni di vita e di lavoro in cuicostretti a operare. I dati provengono dalle analisi delle ambasciate di India, Pakistan, Nepal e Bangladesh, i paesi da cui proviene la gran parte deieconomici che risiedono in, e secondo le analisi del quotidiano The Guardian potrebbero addirittura essere ottimistici. Secondo le statistiche, negli ultimi 10 annicirca 12 lavoratori provenienti da questi paesi ogni settimana. Dal 2010 inè cominciata ...

vinzguerrilla : RT @infosubmarine: Negli ultimi 10 anni in Qatar sono morti più di 6.500 lavoratori migranti: un’analisi del Guardian rivela il costo umano… - NicKiappa : RT @infosubmarine: Negli ultimi 10 anni in Qatar sono morti più di 6.500 lavoratori migranti: un’analisi del Guardian rivela il costo umano… - bolartur : RT @EleonoraZocca: Secondo il Guardian, dal 2011 al 2020, sono morti almeno 6500 migranti che hanno lavorato in Qatar per la costruzione di… - Marte7983 : RT @EleonoraZocca: Secondo il Guardian, dal 2011 al 2020, sono morti almeno 6500 migranti che hanno lavorato in Qatar per la costruzione di… - sergimagugliani : RT @EleonoraZocca: Secondo il Guardian, dal 2011 al 2020, sono morti almeno 6500 migranti che hanno lavorato in Qatar per la costruzione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar 6500 In Qatar 6500 migranti sono morti lavorando alla preparazione dei Mondiali del 2022 Wired.it In Qatar 6500 migranti sono morti lavorando alla preparazione dei Mondiali del 2022 Costretti a lavorare a temperature vicine ai 50 gradi, spesso senz'acqua, soggetti a punizioni corporali e a vivere in condizioni disumane. Durante la costruzione delle grandi opere per ospitare la Co ...

Più di 6.500 lavoratori sono morti in Qatar all’interno dei cantieri per ospitare i mondiali “Più di 6.500 lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in Qatar negli ultimi 10 anni”: comincia così un articolo del Guardian dedicato alle condizio ...

Costretti a lavorare a temperature vicine ai 50 gradi, spesso senz'acqua, soggetti a punizioni corporali e a vivere in condizioni disumane. Durante la costruzione delle grandi opere per ospitare la Co ...“Più di 6.500 lavoratori migranti provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka sono morti in Qatar negli ultimi 10 anni”: comincia così un articolo del Guardian dedicato alle condizio ...