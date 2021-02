"In Congo la guerra è economica" Ecco che cosa c'è dietro l'attacco (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lunedì mattina le agenzie di stampa e la Farnesina danno la notizia. Sono morti per un’imboscata lungo la strada che dalla città di Goma, al confine con il Ruanda, porta a Rutshuru nella zona est della Repubblica Democratica del Congo, l’ambasciatore italiano a Kinshasa Luca Attanasio e il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lunedì mattina le agenzie di stampa e la Farnesina danno la notizia. Sono morti per un’imboscata lungo la strada che dalla città di Goma, al confine con il Ruanda, porta a Rutshuru nella zona est della Repubblica Democratica del, l’ambasciatore italiano a Kinshasa Luca Attanasio e il... Segui su affaritaliani.it

