In Brasile un tifoso dell’International paga 165mila euro per far giocare Rodinei contro il Flamengo. Risultato? Espulsione e sconfitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo sconforto aveva assunto presto dimensioni collettive. D’altra parte i tifosi avevano le idee piuttosto chiare: quella contro il Flamengo era la partita che valeva una stagione intera. E affrontarla senza il loro terzino destro titolare sarebbe stato castrante per i sogni di gloria dell’Internacional. La classifica raccontava infatti una realtà esaltante. A due giornate dalla fine il club di Porto Alegre guardava tutti dall’alto in basso, con un punto di vantaggio proprio sul Flamengo. Così lo scontro diretto alla penultima aveva assunto le sembianze di ago della bilancia. Tutto perfetto, se non per un piccolo dettaglio: Rodinei, l’esterno destro dell’Internacional, non poteva scendere in campo. Non per un infortunio e neanche per una squalifica. A lasciarlo fuori era una clausola contrattuale. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo sconforto aveva assunto presto dimensioni collettive. D’altra parte i tifosi avevano le idee piuttosto chiare: quellailera la partita che valeva una stagione intera. E affrontarla senza il loro terzino destro titolare sarebbe stato castrante per i sogni di gloria dell’Internacional. La classifica raccontava infatti una realtà esaltante. A due giornate dalla fine il club di Porto Alegre guardava tutti dall’alto in basso, con un punto di vantaggio proprio sul. Così lo sdiretto alla penultima aveva assunto le sembianze di ago della bilancia. Tutto perfetto, se non per un piccolo dettaglio:, l’esterno destro dell’Internacional, non poteva scendere in campo. Non per un infortunio e neanche per una squalifica. A lasciarlo fuori era una clausola contrattuale. In ...

