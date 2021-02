Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda (2) (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – “La crisi in corso, inizialmente percepita come esclusivamente sanitaria – sottolinea Gaetano Miccichè, consigliere delegato di Ubi Banca – sta facendo emergere più ampie criticità a livello di infrastrutture territoriali e di sistema economico-sociale. Nella situazione che il Paese sta affrontando a causa della emergenza epidemiologica, gli attori delle relazioni industriali che non avevano sperimentato il welfare aziendale in senso stretto sono stati colti impreparati, mentre chi aveva già attuato forme di welfare aziendale si è mostrato pronto a gestire una emergenza che porta ora le Imprese a dover fare necessariamente i conti con le trasformazioni del lavoro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) (Adnkronos) – “La crisi in corso, inizialmente percepita come esclusivamente sanitaria – sottolinea Gaetano Miccichè, consigliere delegato di Ubi Banca – sta facendo emergere più ampie criticità a livello di infrastrutture territoriali e di sistema economico-sociale. Nella situazione che il Paese sta affrontando a causa della emergenza epidemiologica, gli attori delle relazioni industriali che non avevano sperimentato il welfarele in senso stretto sono stati colti impreparati, mentre chi aveva già attuato forme di welfarele si è mostrato pronto a gestire una emergenza che porta ora lea dover fare necessariamente i conti con le trasformazioni del lavoro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Imprese: rapporto Ubi-Adapt presenza cresce in base a dimensioni azienda - #Imprese: #rapporto #Ubi-Adapt - TV7Benevento : Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda (2)... - TV7Benevento : Imprese: rapporto Ubi-Adapt, presenza cresce in base a dimensioni azienda... - UNRIC_Italia : Lo sviluppo di piattaforme di #lavoro digitali genera opportunità e sfide per i lavoratori e le imprese. È necessar… - GMTConsultingMI : Terzo Rapporto ADAPT: più welfare prima e dopo la crisi -