Ultime Notizie dalla rete : Imprese crescita Imprese e crescita sostenibile: 150 milioni di euro Milano, 23 febbraio 2021 - Intesa Sanpaolo ha gia' erogato 150 milioni di eu r o per sostenere le imprese e per favorirne la crescita sostenibile . In particolare con S - Loan (Sustainability Loan), finanziamenti agevolati per investimenti in progetti orientati allo sviluppo sostenibile delle ...

BEI, Europa indietro in investimenti sul 5G. Usare fondi Recovery ...per innovazione e digitale - Dobbiamo sfruttare l'agilità e la creatività delle imprese più piccole , per assicurarci che l'Europa non perda le vaste possibilità e i nuovi percorsi di crescita che il ...

Nuova Sabatini: il MISE chiarisce a chi spetta l'erogazione in una unica soluzione Il documento spiega che "con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari ... Ricordiamo che: il Decreto Crescita aveva previsto l'erogazione in una unica ...

Cina: rapporto Fondazione Italia-Cina, sempre più mercato sbocco per pmi Milano, 23 feb. (Adnkronos) - La Cina è vista sempre più come un mercato di sbocco da parte delle piccole e medie imprese italiane. E fra le imprese ...

