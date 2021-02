Ilaria D’Amico in lutto per la persona cara: “Gli avrei dato i miei organi” (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilaria D’Amico è protagonista di una struggente dedica per la persona cara colpita da una brutta malattia: “Gli avrei donato i miei organi” Ilaria D’Amico (Instagram)Ilaria D’Amico nacque a Roma il 30 agosto del 1973 ed è una famosissima conduttrice televisiva e giornalista sportiva. Nonostante questo inizialmente cominciò a studiare alla facoltà di giurisprudenza della sapienza, i suoi studi però terminarono a soli quattro mesi dalla laurea. A 24 anni ricevette infatti la chiamata di Renzo Arbore che la volle alla Rai in una trasmissione calcistica destinata agli italiani all’estero. Potremmo definirlo come il preludio alla sua grande carriera in questo ambito. Dopo la fusione tra ... Leggi su kronic (Di martedì 23 febbraio 2021)è protagonista di una struggente dedica per lacolpita da una brutta malattia: “Glidonato i(Instagram)nacque a Roma il 30 agosto del 1973 ed è una famosissima conduttrice televisiva e giornalista sportiva. Nonostante questo inizialmente cominciò a studiare alla facoltà di giurisprudenza della sapienza, i suoi studi però terminarono a soli quattro mesi dalla laurea. A 24 anni ricevette infatti la chiamata di Renzo Arbore che la volle alla Rai in una trasmissione calcistica destinata agli italiani all’estero. Potremmo definirlo come il preludio alla sua grande carriera in questo ambito. Dopo la fusione tra ...

