Ilaria D’Amico, il doloroso racconto della morte della sorella Catia (Di martedì 23 febbraio 2021) Per la prima volta Ilaria D’Amico ha parlato della sua vita privata nel salotto di Verissimo , la giornalista per molti non troppo appassionata e definita in alcuni casi erroneamente anaffettiva ha mostrato un aspetto di se decisamente anomalo: più intimo e confidenziale, caratteristica che è stata molto apprezzata dal pubblico fedele del talk del sabato pomeriggio. Ilaria D’Amico solonotizie24Ilaria D’Amico: “La commozione mi spezza il respiro” Ilaria D’Amico ha condiviso con fatica il dolore provato per la morte della sorella maggiore Catia, un momento difficile per lei e anche per la sua famiglia. In particolare la conduttrice è ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Per la prima voltaha parlatosua vita privata nel salotto di Verissimo , la giornalista per molti non troppo appassionata e definita in alcuni casi erroneamente anaffettiva ha mostrato un aspetto di se decisamente anomalo: più intimo e confidenziale, caratteristica che è stata molto apprezzata dal pubblico fedele del talk del sabato pomeriggio.solonotizie24: “La commozione mi spezza il respiro”ha condiviso con fatica il dolore provato per lamaggiore, un momento difficile per lei e anche per la sua famiglia. In particolare la conduttrice è ...

