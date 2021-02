Il tutù, storia del costume più famoso (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel nostro consueto appuntamento con la rubrica Passi di danza, scopriamo insieme la storia di uno dei costumi più celebri, da sempre associato alla danza classica: il tutù. La sua forma tipica fa sognare tantissimi aspiranti ballerini, ma affascina anche gli appassionati e i curiosi. Di qualsiasi forma e dimensione, una sola è la regola: deve essere di tulle. Inoltre, è quasi sempre unito al corpetto, e può essere semplice, o molto lavorato; lungo o corto, colorato o bianco. Quello che sappiamo è che è uno dei costumi più antichi, nato con l’affermazione del balletto nei teatri. Come abbiamo visto, il balletto si afferma nella seconda metà del Seicento. Nei secoli successivi, i costumi hanno visto e subìto tantissime modifiche, sia per adattarsi alla moda e al costume dell’epoca, sia per una questione pratica. Infatti, già nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Nel nostro consueto appuntamento con la rubrica Passi di danza, scopriamo insieme ladi uno dei costumi più celebri, da sempre associato alla danza classica: il. La sua forma tipica fa sognare tantissimi aspiranti ballerini, ma affascina anche gli appassionati e i curiosi. Di qualsiasi forma e dimensione, una sola è la regola: deve essere di tulle. Inoltre, è quasi sempre unito al corpetto, e può essere semplice, o molto lavorato; lungo o corto, colorato o bianco. Quello che sappiamo è che è uno dei costumi più antichi, nato con l’affermazione del balletto nei teatri. Come abbiamo visto, il balletto si afferma nella seconda metà del Seicento. Nei secoli successivi, i costumi hanno visto e subìto tantissime modifiche, sia per adattarsi alla moda e aldell’epoca, sia per una questione pratica. Infatti, già nel ...

