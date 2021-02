Il trans Ciro Migliore arrestato per droga: era il fidanzato della ragazza uccisa dal fratello (Di martedì 23 febbraio 2021) Napoli, 23 feb – Finisce in manette Ciro Migliore, il trans che era balzato agli onori della cronaca dopo che la sua ragazza, Maria Paola Gaglione, era stata uccisa dal fratello dopo un inseguimento in moto. Voci insistenti volevano che il fratello, accusato di omicidio volontario, mal sopportava che Maria Paola avesse una storia con un trans, in questo caso una donna che si percepisce come uomo – benché non abbia iniziato il processo di transizione. In manette Ciro Migliore Ebbene, Ciro Migliore figura tra le 24 persone arrestate dai carabinieri di Napoli questa mattina a Caivano. L’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice per le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Napoli, 23 feb – Finisce in manette, ilche era balzato agli onoricronaca dopo che la sua, Maria Paola Gaglione, era statadaldopo un inseguimento in moto. Voci insistenti volevano che il, accusato di omicidio volontario, mal sopportava che Maria Paola avesse una storia con un, in questo caso una donna che si percepisce come uomo – benché non abbia iniziato il processo diizione. In manetteEbbene,figura tra le 24 persone arrestate dai carabinieri di Napoli questa mattina a Caivano. L’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice per le ...

IlPrimatoN : La relazione tra Ciro e la ragazza era finita sotto i riflettori ed indicata da tutti come causa scatenante della f… - onlyrreputation : Dopo la notizia dell'arresto di Ciro, vedo troppe persone simpatizzare con il fratello di Maria Paola. Come potete… - Affaritaliani : Droga, in manette Ciro, ex compagno trans della giovane morta a Caviano - Affaritaliani : In manette per droga la trans Ciro Migliore: era compagno della giovane morta - cronista73 : Napoli, rider minorenni per la droga. Tra arrestati Ciro Migliore, fidanzato trans di Maria Paola Gaglione -