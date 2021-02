Il trailer di Invincible | la nuova serie animata tratta dai fumetti del creatore di The Walking Dead

(Di martedì 23 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-bfAVpuko5o Dopo molte anticipazioni negli scorsi mesi, arriva finalmente il primoufficiale di, ladaidi Robert Kirkman, noto per essere ildi saghe di successo come Thee Outcast. Inaugurata nel 2003 e conclusa nel 2018, ladiè stata pubblicata dall’etichetta Skybound di Image Comics (in Italia da SaldaPress), per i testi di Kirkman e i disegni di Cory Walker e Ryan Ottley. La storia? Il 17enne Mark Grayson, un ragazzo come tanti e apparentemente ordinario, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man, il più potente supereroe del pianeta. Anche ...

"Amazon Prime Video svela il trailer ufficiale della serie di Robert Kirkman Invincible in otto episodi che debutta in tutto il mondo su Amazon Prime Video il 26 Marzo"