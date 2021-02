Il Sapore del Successo il film con Bradley Cooper stasera su Rai Movie martedì 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Sapore del Successo stasera su Rai Movie martedì 23 febbraio il film con Bradely Cooper. Trama e trailer Il Sapore del Successo è il gustoso (battuta facile) film in onda questa sera martedì 23 febbraio su Rai Movie in prima serata. Diretto da John Wells e scritto da Steven Knight il film racconta il mondo della cucina stellata. Il titolo originale è Burnt anche se inizialmente doveva essere Chef poi cambiato per evitare la sovrapposizione con il film John Favreau. Marcus Wareing è stato consulente del film come exectuve chef e ideatore dei piatti, anche Mario Batali e Gordon Ramsay sono stati tra ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildelsu Rai23ilcon Bradely. Trama e trailer Ildelè il gustoso (battuta facile)in onda questa sera23su Raiin prima serata. Diretto da John Wells e scritto da Steven Knight ilracconta il mondo della cucina stellata. Il titolo originale è Burnt anche se inizialmente doveva essere Chef poi cambiato per evitare la sovrapposizione con ilJohn Favreau. Marcus Wareing è stato consulente delcome exectuve chef e ideatore dei piatti, anche Mario Batali e Gordon Ramsay sono stati tra ...

