Il ritorno di Francesco Totti alla Roma, tifosi in delirio dopo le sue parole (Di martedì 23 febbraio 2021) Francesco Totti è stato il simbolo della Roma, poi è stato messo alla porta come dirigente: ecco il suo pensiero per un ritorno Da protagonista in maglia giallorossa a dirigente della Roma per un breve periodo, poi Francesco Totti è stato messo alla porta senza alcun riconoscimento. E così alla Bobo Tv su Twitch insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021)è stato il simbolo della, poi è stato messoporta come dirigente: ecco il suo pensiero per unDa protagonista in maglia giallorossa a dirigente dellaper un breve periodo, poiè stato messoporta senza alcun riconoscimento. E cosìBobo Tv su Twitch insieme L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Antonio94097172 : RT @PapaParole: La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Nella vita avremo sempre cose da fare e avremo scuse da presentare, ma, oggi è… - LuigiaFio : RT @PapaParole: Siamo come bimbi che provano a camminare ma vanno in terra e hanno bisogno di essere rialzati ogni volta dal papà. È il per… - Francesco_Borre : @Lux09206461 Ma c’ha il biglietto di ritorno quindi rientra, segnatelo - NicolettaZulli1 : RT @GD800it: ITINERARI DI GD800 Massimiliano Zona, filosofo, evidenzia, nella presenza cattolica nel governo, l'influenza dell'ecologia int… - annaracanelli1 : RT @PapaParole: Siamo come bimbi che provano a camminare ma vanno in terra e hanno bisogno di essere rialzati ogni volta dal papà. È il per… -