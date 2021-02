Il Rettore ha chiesto tre mesi di sospensione per professore che ha insultato Giorgia Meloni (Di martedì 23 febbraio 2021) Il professor Giovanni Gozzini è stato sospeso dall’Università di Siena dopo gli insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nelle prossime settimane il Collegio di disciplina stabilirà una sanzione definitiva nei suoi confronti. La sanzione dell’Università di Siena nei confronti del professor Giovanni Gozzini – finito al centro di un polverone dopo i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il professor Giovanni Gozzini è stato sospeso dall’Università di Siena dopo gli insulti rivolti alla leader di Fratelli d’Italia. Nelle prossime settimane il Collegio di disciplina stabilirà una sanzione definitiva nei suoi confronti. La sanzione dell’Università di Siena nei confronti del professor Giovanni Gozzini – finito al centro di un polverone dopo i L'articolo proviene da Leggilo.org.

