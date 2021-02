“Il Real? Dobbiamo essere molto concentrati, e meno male che non gioca Zidane” (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Atalanta che affronterà il Real Madrid dovrebbe essere la stessa che ha battuto il Napoli tre giorni fa: questa la sensazione della vigilia, anche dopo la conferenza stampa che Gasperini ha tenuto assieme a Muriel. L’unico indisponibile, prima dell’ultimo allenamento a Zingonia, è in effetti Hateboer. Ed è un Gasp prudente, non certo allineato con l’ottimismo diffuso tra tanti per le assenze del Real: “Loro sono abituati a queste competizioni e anche chi gioca al posto degli assenti è un titolare a tutti gli effetti. Il Real in Champions si trasforma, basta ricordare come ha fatto contro l’Inter. E anche nella Liga ha dimostrato di affrontare i suoi impegni nonostante le assenze con più umiltà, ha vinto, è risalito in classifica e questo non può essere che un merito. Perciò per noi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) L’Atalanta che affronterà ilMadrid dovrebbela stessa che ha battuto il Napoli tre giorni fa: questa la sensazione della vigilia, anche dopo la conferenza stampa che Gasperini ha tenuto assieme a Muriel. L’unico indisponibile, prima dell’ultimo allenamento a Zingonia, è in effetti Hateboer. Ed è un Gasp prudente, non certo allineato con l’ottimismo diffuso tra tanti per le assenze del: “Loro sono abituati a queste competizioni e anche chial posto degli assenti è un titolare a tutti gli effetti. Ilin Champions si trasforma, basta ricordare come ha fatto contro l’Inter. E anche nella Liga ha dimostrato di affrontare i suoi impegni nonostante le assenze con più umiltà, ha vinto, è risalito in classifica e questo non puòche un merito. Perciò per noi ...

