Il punto sulla B – Balotelli porta il Monza a -3 dalla vetta, salgono Venezia e Salernitana (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Pisa blocca l’Empoli nel derby, il Monza batte il Chievo con gol di Balotelli e si porta a -3. In terza posizione il Venezia e la Salernitana. Il punto sulla BLa 24ª giornata di Serie B ha portato cambiamenti significativi nella parte alta della classifica e in zona playoff. L’Empoli capolista di Alessio Dionisi è stato infatti bloccato sull’1-1 dal Pisa di D’Angelo nel derby toscano. Il punto sulla B: ne ha approfittato il Monza di Brocchi, che grazie a un gol di Mario Balotelli nella ripresa ha espugnato il Bentegodi, superando 1-0 il Chievo.Alle spalle del tandem di testa si porta la coppia composta dal Venezia di Paolo Zanetti, in forte ascesa, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Pisa blocca l’Empoli nel derby, ilbatte il Chievo con gol die sia -3. In terza posizione ile la. IlBLa 24ª giornata di Serie B hato cambiamenti significativi nella parte alta della classifica e in zona playoff. L’Empoli capolista di Alessio Dionisi è stato infatti bloccato sull’1-1 dal Pisa di D’Angelo nel derby toscano. IlB: ne ha approfittato ildi Brocchi, che grazie a un gol di Marionella ripresa ha espugnato il Bentegodi, superando 1-0 il Chievo.Alle spalle del tandem di testa sila coppia composta daldi Paolo Zanetti, in forte ascesa, ...

