Il piano dell’Ue per le nuove tecnologie? Nones (Iai) spiega come funzionerà (Di martedì 23 febbraio 2021) “Prospettico, ma pragmatico, ottimo per guidare l’iniziata del Vecchio continente nel campo dell’alta innovazione tecnologica”. È così che Michele Nones, vice presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai), descrive il nuovo Action plan della Commissione europea, presentato ieri e dedicato alle sinergie tra industria militare, spaziale e civile. Contiene undici azioni, apre alle collaborazione transatlantiche e lancia tre programmi flagship: droni, comunicazioni satellitari un un sistema di gestione del traffico spaziale. come commenta il piano d’azione? È un’ottima iniziativa, di cui si sentiva assolutamente la mancanza. Non è infatti possibile immaginare di gestire l’innovazione mantenendo inalterato il tradizionale intervento dell’Ue, basato sulla separazione tra il campo delle tecnologie con ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) “Prospettico, ma pragmatico, ottimo per guidare l’iniziata del Vecchio continente nel campo dell’alta innovazione tecnologica”. È così che Michele, vice presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai), descrive il nuovo Action plan della Commissione europea, presentato ieri e dedicato alle sinergie tra industria militare, spaziale e civile. Contiene undici azioni, apre alle collaborazione transatlantiche e lancia tre programmi flagship: droni, comunicazioni satellitari un un sistema di gestione del traffico spaziale.commenta ild’azione? È un’ottima iniziativa, di cui si sentiva assolutamente la mancanza. Non è infatti possibile immaginare di gestire l’innovazione mantenendo inalterato il tradizionale intervento, basato sulla separazione tra il campo dellecon ...

