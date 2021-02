(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Serie C, il giudice sportivo: due squalificati per ile uno per Modena, Padova e Sudtirol 23 febbraio 2021 Figc, Santopadre fuori dal Consiglio: il presidente delnon eletto 22 ...

PerugiaToday : Il Perugia blinda Fulignati: il portiere del Grifo firma il prolungamento - Volleyball_it : A1 F.: Monza blinda il 3° posto. Perugia si perde al terzo set by -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia blinda

PerugiaToday

... due squalificati per ile uno per Modena, Padova e Sudtirol 23 febbraio 2021 Figc, Santopadre fuori dal Consiglio: il presidente delnon eletto 22 febbraio 2021 Il Grifola ...Viste le assenze di Sbraga e Cherubin, entrambi espulsi sabato scorso, non è escluso che Pinna possa debuttare già domenica prossima nel derby contro ilCoronavirus, a Perugia misure di contenimento prorogate fino al 28 febbraio. Anche se al momento nessuna Regione è in zona rossa, rimane critica la situazione epidemiologica in a ...12a giornata ritorno - Serie A1 Femminile BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA - SAUGELLA MONZA 1-3 (20-25 25-19 23-25 13-25) BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Di Iul ...