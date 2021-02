ClaudiaZappala_ : RT @ilpost: Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto ed è rimasto ferito alle gambe - Moixus1970 : RT @ilpost: Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto ed è rimasto ferito alle gambe - ilpost : Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto ed è rimasto ferito alle gambe -

Ultime Notizie dalla rete : noto golfista

Non sono state al momento rese note le cause dell'incidente, così come non è stato resoil reale stato di salute del, attualmente ricoverato in ospedale. Per il momento ha parlato ...Lo ha resol'ufficio della sceriffo della contea californiana. La notizia dell'incidente di Tiger Woods era stata anticipata dal portale Tmz . "Il 23 febbraio 2021, intorno alle 07:12, il Lasd ...Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d'auto nella contea di Rolling Hills Estates, a sud di Los Angeles, negli Stati Uniti. Il suo ...Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto nella contea di Rolling Hills Estates, a sud di Los Angeles, negli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 ora locale, quando ...