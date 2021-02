“Il Napoli ha contattato Maurizio Sarri”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Per la successione di Gattuso ilripensa acon cui sono già stati avviati dei contatti: su di lui pure Roma e Fiornetinae il, una storia d’amore che potrebbe tornare viva nonostante il “tradimento” del tecnico. L’allenatore ha divorziato in estate dalla Juventus con cui in realtà il rapporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnap0li1926 : @MammaUltra Ma si sa da settimane che il Napoli l'ha contattato, ieri sera sembrava quasi imminente il ritorno ?? - cn1926it : #Petagna ha contattato la showgirl Ambra Lombardo? A Tiki Taka lanciano il gossip - SIMONE4ESPOSITO : RT @iINSIDER_: Dal #Napoli è stata chiesta la disponibilità a #WalterMazzarri ...in caso di esonero...verrebbe pure ma da quanto si é capit… - cn1926it : #DeLaurentiis vuole il ritorno di #Sarri! Contattato #Benitez: le ultime – KKN - VincenzoLombar1 : Visto che l’unico che può avviare un progetto sensato è #Benitez e che lei non lo ha contattato perché lui da perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contattato

... compare nelle motivazioni che hanno spinto il tribunale del Riesame dia confermare il ... Supino ha anche detto di essere statodall'ex vicesindaco Luigi Ammendola, peraltro già ...... tramite i propri legali, hal'ufficio del Comune che raccoglie gli oggetti smarriti. Ma ... non lontano dal Borgo degli Orefici, una zona didove si concentrano numerose botteghe ...Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli pensa a Maurizio Sarri come tecnico per la prossima stagione, lo rivela calciomercato.it.Osimhen in mattinata si è sottoposto a nuovi esami clinici e ad accertamenti diagnostici che hanno dato esito negativo. Il report.