Il Molise travolto dal virus: “Posti letto finiti, pazienti in altre regioni”. Durante la seconda ondata quasi il 95% di contagi e decessi totali (Di martedì 23 febbraio 2021) Un anno dopo tocca al Molise. La regione più piccola d’Italia, appena sfiorata dal Covid Durante la prima ondata, è al collasso. Costretta a blindarsi per provare a contenere il dilagare del virus e a chiedere aiuto all’esterno per curare i suoi pazienti. Mentre si monta un ospedale da campo, interviene la sanità privata per tentare di sopperire ai limiti di quella pubblica, commissariata, che sconta il peso di numeri totali – sia nei Posti letto che di personale sanitario – per forza carenti ora che Sars-Cov-2 si è fatto ancora più minaccioso sotto la spinta della varianti inglese, con oltre 250 casi accertati. Così dopo i primi 8 mesi di pandemia passati quasi indenne, il Molise, finito per la prima volta in zona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Un anno dopo tocca al. La regione più piccola d’Italia, appena sfiorata dal Covidla prima, è al collasso. Costretta a blindarsi per provare a contenere il dilagare dele a chiedere aiuto all’esterno per curare i suoi. Mentre si monta un ospedale da campo, interviene la sanità privata per tentare di sopperire ai limiti di quella pubblica, commissariata, che sconta il peso di numeri– sia neiche di personale sanitario – per forza carenti ora che Sars-Cov-2 si è fatto ancora più minaccioso sotto la spinta della varianti inglese, con oltre 250 casi accertati. Così dopo i primi 8 mesi di pandemia passatiindenne, il, finito per la prima volta in zona ...

Ultime Notizie dalla rete : Molise travolto Nonna Adelina di Ferrazzano guarisce dal Covid a 100 anni Una storia che ci piace raccontare in questi momenti difficili. Il Molise è travolto da un'ondata di contagi e sta vivendo il momento più difficile dall'inizio della pandemia. Ma dal Covid si può anche guarire, a qualsiasi età. E' quanto successo a nonna Adelina che ...

