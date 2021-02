Il ministero ha autorizzato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha pubblicato una circolare che autorizza la somministrazione del vaccino di AstraZeneca alle persone fino ai 65 anni: finora era consentita soltanto fino ai 55 anni. L’estensione è stata decisa «sulla base di nuove evidenze scientifiche Leggi su ilpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildella Salute ha pubblicato una circolare che autorizza ladeldialle personeai 65ra era consentita soltantoai 55. L’estensione è stata decisa «sulla base di nuove evidenze scientifiche

GiampaoloScopa : Il ministero ha autorizzato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni - Il Post - umbydux : RT @ilgiornale: Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni, ha autorizzato spese per quasi mezzo milione di euro al Viminale per arredi e cu… - NicoColani : Luciana Lamorgese, Min. degli Int. solo nell'anno della pandemia, il 2020, ha autorizzato spese per quasi mezzo mil… - Ariel2575 : RT @ilgiornale: Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni, ha autorizzato spese per quasi mezzo milione di euro al Viminale per arredi e cu… - Dani84N : RT @ilpost: Il ministero ha autorizzato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni -