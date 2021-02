Il governo Draghi non “ama” lo Sport, FdI: “Schiaffo al Parlamento. Sulla riforma fa tutto da solo” (Di martedì 23 febbraio 2021) Falsa partenza. Il rapporto tra governo Draghi e Sport nasce male. FdI con il senatore Claudio Barbaro aveva stigmatizzato da subito la cancellazione del Ministero da parte del premier senza neanche farne cenno nel suo discorso alle Camere. Le cose non sono mutate, anzi. Sono peggiorate. Arriva un ennesimo “Schiaffo”. Sport, Parlamento scavalcato “Dal governo Draghi uno Schiaffo al Parlamento”, lamentano gli esponenti di Fratelli d’Italia componenti delle commissioni Sport di Camera e Senato: i deputati Federico Mollicone e Paola Frassinetti e i senatori Claudio Barbaro e Antonio Iannone. Il fatto è che “mentre ancora non conosciamo chi sarà il prossimo delegato allo Sport del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Falsa partenza. Il rapporto tranasce male. FdI con il senatore Claudio Barbaro aveva stigmatizzato da subito la cancellazione del Ministero da parte del premier senza neanche farne cenno nel suo discorso alle Camere. Le cose non sono mutate, anzi. Sono peggiorate. Arriva un ennesimo “”.scavalcato “Dalunoal”, lamentano gli esponenti di Fratelli d’Italia componenti delle commissionidi Camera e Senato: i deputati Federico Mollicone e Paola Frassinetti e i senatori Claudio Barbaro e Antonio Iannone. Il fatto è che “mentre ancora non conosciamo chi sarà il prossimo delegato allodel ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - sandrogozi : Non sprechiamo questa opportunità! Un’alleanza liberale, riformista ed europea a sostegno di #Draghi (ora si può fa… - CarloUlivi : @fabryegio @Andyesti È lei o non è lei che ha scritto questo? Senza il m5s non partiva il governo Draghi? A casa mi… - AdornatoAntonio : RT @Lantidiplomatic: Il primo atto del Governo Draghi è un Emendamento Ad Castam ?? -