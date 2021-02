Il governo Draghi ha prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra Regioni (Di martedì 23 febbraio 2021) . Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che proroga di 30 giorni, a partire dal 25 febbraio, il divieto di spostamento tra Regioni, anche se in zona gialla. Il governo Draghi conferma quindi la linea del rigore sul tema dei movimenti infraregionali, portando la scadenza a qualche giorno prima della Pasqua. Il governo ha approvato il decreto legge che proroga il divieto degli spostamenti tra Regioni per altri 30 giorni, a partire dalla scadenza del 25 febbraio e quindi fino al 27 marzo. Lo stop ai movimenti tra diverse Regioni varrà per tutti, indipendentemente dalle fasce e dai colori, quindi non si potrà uscire né al di fuori delle zone arancioni e rosse né di quelle ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) . Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che proroga di 30 giorni, a partire dal 25 febbraio, ilditra, anche se in zona gialla. Ilconferma quindi la linea del rigore sul tema dei movimenti infraregionali, portando la scadenza a qualche giorno prima della Pasqua. Ilha approvato il decreto legge che proroga ildegli spostamenti traper altri 30 giorni, a partire dalla scadenza del 25 febbraio e quindial 27. Lo stop ai movimenti tra diversevarrà per tutti, indipendentemente dalle fasce e dai colori, quindi non si potrà uscire né al di fuori delle zone arancioni e rosse né di quelle ...

