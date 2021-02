Il dovere di raccontare lo strazio di quei giorni senza cedere alla disperazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Come dimenticare quel giorno, il 23 febbraio 2020? Come cancellare quel momento in cui, in una domenica che offriva le “normali” opportunità di viverla: in famiglia, al cinema, a teatro, al bar, al ristorante… si è spalancata la porta dell’angoscia? Di più, si sono ribaltate le certezze, e quello che era scontato fino al giorno prima ha assunto nuovo peso, nuovo valore? Primo pomeriggio, veniamo a sapere che l’ospedale di Alzano ha chiuso i battenti. Esattamente due giorni dopo la notizia del focolaio di Codogno. Subito al computer. allarmati, ma dapprincipio non ancora consapevoli di quello che sarebbe scoppiato, proprio qui, nel giro di qualche settimana. La redazione tutta immediatamente al lavoro: telefonate, un giro davanti al Pesenti Fenaroli, ricerca di contatti con medici, infermieri, residenti, sindaci. Per saperne di più. Ma soprattutto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Come dimenticare quel giorno, il 23 febbraio 2020? Come cancellare quel momento in cui, in una domenica che offriva le “normali” opportunità di viverla: in famiglia, al cinema, a teatro, al bar, al ristorante… si è spalancata la porta dell’angoscia? Di più, si sono ribaltate le certezze, e quello che era scontato fino al giorno prima ha assunto nuovo peso, nuovo valore? Primo pomeriggio, veniamo a sapere che l’ospedale di Alzano ha chiuso i battenti. Esattamente duedopo la notizia del focolaio di Codogno. Subito al computer.rmati, ma dapprincipio non ancora consapevoli di quello che sarebbe scoppiato, proprio qui, nel giro di qualche settimana. La redazione tutta immediatamente al lavoro: telefonate, un giro davanti al Pesenti Fenaroli, ricerca di contatti con medici, infermieri, residenti, sindaci. Per saperne di più. Ma soprattutto ...

pastaIpesto : derek che non può raccontare del suo dolore dopo essere stato sparato ad amelia perché da quando erano piccoli e il… - Jaki1811 : @manu3110 @Rosy72mex La tua esperienza è sublime! Sono felice per te e per le emozioni che hai provato... È assurdo… - michela_difonzo : RT @SalernoSal: @antoniopolito1 Ma io credo giustamente. Siamo chiusi in casa da un anno con centinaia di morti al giorno e un’epidemia dif… - antoniopolito1 : @SalernoSal Raccontare è un dovere. Sempre. Sottoscrivo. Contestualizzare è fondamentale per comprendere, e quando… - stormi1904 : RT @SalernoSal: @antoniopolito1 Ma io credo giustamente. Siamo chiusi in casa da un anno con centinaia di morti al giorno e un’epidemia dif… -

Ultime Notizie dalla rete : dovere raccontare Pianificare una vacanza è un toccasana per la mente ... su quella di alzarci, sulle cose da fare, non abbiamo nessun obbligo, nessun dovere; ecco perché percepiamo quella bellissima sensazione di rilassamento e di libertà . Raccontare poi l'esperienza di ...

La poetessa tornata da Auschwitz: "Ho pianto vedendo il Papa. Mi ha detto: siamo fratelli" Io credo sia un dovere morale dire la verità, anche perché l'ho promesso ai morenti. Dopo la marcia ... Raccontare è importante. Entro nelle scuole con un peso enorme e quando esco mi sento alleggerita. ...

Rosi, il mio dovere è raccontare essenza della verità Agenzia ANSA Carabiniere ucciso in Congo, "doveva rientrare tra pochi giorni" riescono a dire a malapena due uomini appena usciti dall’abitazione della famiglia di Vittorio Iacovacci. Si era costruito la casa qui, accanto a quella dei genitori, per viverci insieme alla sua fida ...

Luca Attanasio, l'ambasciatore di pace che amava raccontare l'Africa Quando sei un rappresentante delle istituzioni hai il dovere morale di dare l'esempio ... la chiamata della diplomazia. Vivere e raccontare l'Africa, una sua passione. Attanasio, ambasciatore di pace.

... su quella di alzarci, sulle cose da fare, non abbiamo nessun obbligo, nessun; ecco perché percepiamo quella bellissima sensazione di rilassamento e di libertà .poi l'esperienza di ...Io credo sia unmorale dire la verità, anche perché l'ho promesso ai morenti. Dopo la marcia ...è importante. Entro nelle scuole con un peso enorme e quando esco mi sento alleggerita. ...riescono a dire a malapena due uomini appena usciti dall’abitazione della famiglia di Vittorio Iacovacci. Si era costruito la casa qui, accanto a quella dei genitori, per viverci insieme alla sua fida ...Quando sei un rappresentante delle istituzioni hai il dovere morale di dare l'esempio ... la chiamata della diplomazia. Vivere e raccontare l'Africa, una sua passione. Attanasio, ambasciatore di pace.