Il doppio incarico di Mariastella Gelmini: a Roma nel Governo Draghi, a Milano in opposizione a Sala (Di martedì 23 febbraio 2021) Nei pur numerosi commenti alla formazione del Governo-Draghi, c'è un particolare che pochi hanno notato: una ministra, Mariastella Gelmini, mantiene tuttora il ruolo di consigliera comunale a Milano. Il doppio incarico dei politici è normato dalla legge, che prevede alcuni casi di incompatibilità. Ad esempio, un parlamentare italiano non può nel contempo essere parlamentare europeo e nemmeno consigliere o assessore regionale. Può però essere consigliere comunale e infatti Gelmini è stata eletta a Palazzo Marino nel 2016 quando era già membro del Parlamento, dove poi è stata riconfermata nel 2018. Il rapido volgere di eventi che ha portato al suo ingresso nel Governo solleva un problema di discrezionalità: se a buon senso i compiti di ...

