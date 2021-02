Il Congo avvisa l' Italia | «Non sapevamo della missione di Attanasio»

(Di martedì 23 febbraio 2021) Mentre l'aereo militare inviato dalla Presidenza del Consiglio per riportare in patria i corpi dell'ambasciatore Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci, è arrivato a Goma da dove dovrebbe ripartire già nella tarda serata di oggi, nonostante siano passate 24 ore dai drammatici eventi nei quali ieri intorno alle 10 ore locali (le 9.00 in Europa), nei pressicittà di Kanyamahoro, a pochi chilometri a nordcapitale regionale Goma hanno perso la vita l'ambasciatoreno in, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo uccisi da un commando armato non ancora identificato,restano molte zone d'ombra e veri e propri misteri su quanto accaduto. Il primo; perché le due auto del "World Food Programme" (ma c'è chi ha parlato di tre), non erano blindate? Perché ...

