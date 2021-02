Il Commissario Montalbano potrebbe non finire: le parole di Carlo Degli Esposti (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Commissario Montalbano avrebbe dovuto dire addio al pubblico di Rai Uno, rete su cui viene trasmesso, dopo anni di puntate e episodi che hanno saputo tenere incollati alla tv milioni di persone, battendo ogni tipo di record in termini di telespettatori e di share. Dopo essere venuti a conoscenza di questa decisione, in molti si sono mobilitati per far partire petizioni e bloccarne la chiusura. Beh…a quanto pare, non ce ne era bisogno! Da quanto è emerso durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo episodio de Il Commissario Montalbano “Il Metodo Catalanotti”, che andrà in onda lunedì 8 marzo 2021, pare che la fiction prodotta da Palomar non sembra destinata a dire addio al pubblico e che, addirittura, ci siano già delle idee per il futuro: occorre solo scegliere una strada da percorrere e registrare gli ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilavrebbe dovuto dire addio al pubblico di Rai Uno, rete su cui viene trasmesso, dopo anni di puntate e episodi che hanno saputo tenere incollati alla tv milioni di persone, battendo ogni tipo di record in termini di telespettatori e di share. Dopo essere venuti a conoscenza di questa decisione, in molti si sono mobilitati per far partire petizioni e bloccarne la chiusura. Beh…a quanto pare, non ce ne era bisogno! Da quanto è emerso durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo episodio de Il“Il Metodo Catalanotti”, che andrà in onda lunedì 8 marzo 2021, pare che la fiction prodotta da Palomar non sembra destinata a dire addio al pubblico e che, addirittura, ci siano già delle idee per il futuro: occorre solo scegliere una strada da percorrere e registrare gli ...

