Il Commissario Montalbano continua

(Di martedì 23 febbraio 2021) Luca Zingaretti Mentre lettori e telespettatori protestano e si mobilitano, creando petizioni per impedire la chiusura della serie tv più amata di sempre, Ilè vivo e lotta insieme a noi. Da quanto emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo film Il Metodo Catalanotti, in onda su Rai 1 l’8 marzo, non sembra che la fiction Palomar sia destinata a dire addio al pubblico, anzi: le idee per il futuro ci sono, occorre solo scegliere una strada e percorrerla a tempo debito. Il protagonista Luca Zingaretti ha dichiarato di non essere affatto stanco di, personaggio che ha amato da subito e che tanto gli ha dato, sottolineando che nessuno ha preso parte ai vari capitoli del progetto per obbligo o per doveri contrattuali, ma perchè c’era la voglia di andare avanti. La perdita di “tre ...