Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. Teo Luzi: "Il nuovo volto della mafia è 'mercatista'" (Di martedì 23 febbraio 2021) «Cosa Nostra resta un modello criminale di riferimento. Ed è un modello vivo, non uno spettro che riaffiora dal passato». Questa lucida analisi del Generale Teo Luzi, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri disegna immediatamente la pericolosità di sottovalutare determinati fenomeni mafiosi, e di come ciò comporti il non comprenderne le nuove dimensioni "mercatiste" che assumono. Lo stesso vale anche per un'altra trasformazione che porta la criminalità organizzata a non aggredire più i territori ma a colluderli, con la violenza come arma. Dal Generale Alberto Dalla Chiesa al carabiniere semplice Salvatore Nuvoletta ammazzato per mano del clan dei casalesi a soli 20 anni, c'è la parabola di come duramente le mafie hanno colpito l'Arma.

