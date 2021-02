Il cantante italiano: “Ho un pene sproporzionato, vado a letto anche con gli uomini” (Di martedì 23 febbraio 2021) Superdotato (forse) no, "sproporzionato" certamente sì. Intervistato da Giuseppe Cruciani per Radio 24, il famoso cantante italiano si è lasciato andare (ancora una volta) a confessioni bollenti sulla sua vita sessuale. "L'eccesso mi piace ancora, è un po' il veleno che se usato in dose infinitesimali, fa bene", ammette il cantante che è da poco uscito con il nuovo disco Porno contro amore. I film porno? "Ogni tanto li guardo, se una scena è fatta bene possono servire da stimolo", dice, "ma per farli non ho più l’età". Le dimensioni però non c’entrano. "Quanto ce l’ho lungo? Mi sono sempre misurato a occhio ma sono sproporzionato, quello sì, diciamo tra i 15 e i 20 centimetri". Il cantante parla anche della sua (ormai nota) dipendenza da sesso, un periodo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 febbraio 2021) Superdotato (forse) no, "" certamente sì. Intervistato da Giuseppe Cruciani per Radio 24, il famososi è lasciato andare (ancora una volta) a confessioni bollenti sulla sua vita sessuale. "L'eccesso mi piace ancora, è un po' il veleno che se usato in dose infinitesimali, fa bene", ammette ilche è da poco uscito con il nuovo disco Porno contro amore. I film porno? "Ogni tanto li guardo, se una scena è fatta bene possono servire da stimolo", dice, "ma per farli non ho più l’età". Le dimensioni però non c’entrano. "Quanto ce l’ho lungo? Mi sono sempre misurato a occhio ma sono, quello sì, diciamo tra i 15 e i 20 centimetri". Ilparladella sua (ormai nota) dipendenza da sesso, un periodo ...

