Il bollettino di oggi 23 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia (Di martedì 23 febbraio 2021) La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 23 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 9.630 positivi e 274 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi delle ultime 24 ore nelle regioni: in Toscana 824 i positivi in più rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 150.556 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.853 (86,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 11.389 tamponi molecolari e 8.336 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) La situazione aggiornata dei contagi diincon ildel 23del Ministero della Salute e idella Protezione Civile dopo i 9.630 positivi e 274 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi delle ultime 24 ore nelle regioni: in Toscana 824 i positivi in più rispetto a ieri (794 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 150.556 i casi di positività al. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.853 (86,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 11.389 tamponi molecolari e 8.336 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato ...

