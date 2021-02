"Il bianco attacca il nero": canale video di scacchi bloccato per razzismo (Di martedì 23 febbraio 2021) “Il bianco attacca il nero” e il canale YouTube dedicato al mondo degli scacchi viene bloccato per presunti contenuti razzisti. È quanto accaduto ad Agadmator, account seguito dagli scacchisti di tutto il mondo, il cui uso di termini gergali legati al gioco sono stati scambiati per espressioni discriminatorie da parte dell’intelligenza artificiale. È la teoria sostenuta da due ricercatori, che hanno cercato di comprendere le ragioni del blocco dell’account verificatosi lo scorso 28 giugno e durato solo 24 ore. Secondo quanto riportato all’Independent, Ashique R. KhudaBukhsh e Rupak Sarkar della Carnegie Mellon University affermano che i molti riferimenti al “bianco” a al “nero” dei video caricati su Agadmator ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) “Ilil” e ilYouTube dedicato al mondo deglivieneper presunti contenuti razzisti. È quanto accaduto ad Agadmator, account seguito daglisti di tutto il mondo, il cui uso di termini gergali legati al gioco sono stati scambiati per espressioni discriminatorie da parte dell’intelligenza artificiale. È la teoria sostenuta da due ricercatori, che hanno cercato di comprendere le ragioni del blocco dell’account verificatosi lo scorso 28 giugno e durato solo 24 ore. Secondo quanto riportato all’Independent, Ashique R. KhudaBukhsh e Rupak Sarkar della Carnegie Mellon University affermano che i molti riferimenti al “” a al “” deicaricati su Agadmator ...

