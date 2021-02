Il 2021 del Milan: meno punti e gol, travolto dalle big | Serie A News (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Milan ha iniziato il 2021 non propriamente come aveva finito l'anno precedente. I rossoneri non stanno mantenendo quello straordinario rendimento Il 2021 del Milan: meno punti e gol, travolto dalle big Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilha iniziato ilnon propriamente come aveva finito l'anno precedente. I rossoneri non stanno mantenendo quello straordinario rendimento Ildele gol,bigPianeta

ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - Agenzia_Ansa : #Congo, colpito un convoglio internazionale nei pressi della città di Goma. Morti l'ambasciatore italiano, un carab… - Radio1Rai : #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occ… - TV2000it : RT @tg2000it: TG2000 FLASH del 23 febbraio 2021 - Edizione delle 8.30 - Jovinow : #Draghi sente Merkel, al lavoro insieme per una risposta europea sui vaccini. In vista del Consiglio europeo in pro… -