I medici ospedalieri: "Primi nuovi segnali di stress, non ci sono le basi per riaprire" (Di martedì 23 febbraio 2021) Da una parte c’è chi, come Matteo Salvini, chiede di cominciare a riaprire l’Italia. Dall’altra c’è chi lavora sul campo che, dati alla mano, spiega che non è ancora tempo di ripartire. E che, anzi, negli ospedali iniziano a esserci i Primi segni di un aumento dei casi più seri di Covid. “Gli ospedali italiani tornano ad avvertire i Primi, nuovi, segnali di stress”, con l’aumento dei ricoveri per Covid in reparto e in terapia intensiva, afferma all’Agi Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri. “Il calo dei contagi iniziato dopo il picco di ottobre-novembre si è arrestato e oggi siamo in una situazione critica destinata a peggiorare, con le stime che prevedono 25 mila casi giornalieri nelle prime ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Da una parte c’è chi, come Matteo Salvini, chiede di cominciare al’Italia. Dall’altra c’è chi lavora sul campo che, dati alla mano, spiega che non è ancora tempo di ripartire. E che, anzi, negli ospedali iniziano a esserci isegni di un aumento dei casi più seri di Covid. “Gli ospedali italiani tornano ad avvertire idi”, con l’aumento dei ricoveri per Covid in reparto e in terapia intensiva, afferma all’Agi Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei. “Il calo dei contagi iniziato dopo il picco di ottobre-novembre si è arrestato e oggi siamo in una situazione critica destinata a peggiorare, con le stime che prevedono 25 mila casi giornalieri nelle prime ...

HuffPostItalia : I medici ospedalieri: 'Primi nuovi segnali di stress, non ci sono le basi per riaprire' - brichiel : RT @ErmannoKilgore: #Draghi scomparso? Almeno #Conte cercava di dare notizie e tenere unito il Paese...se scoppia casino come sta succedend… - Ecatetriformis : RT @ErmannoKilgore: #Draghi scomparso? Almeno #Conte cercava di dare notizie e tenere unito il Paese...se scoppia casino come sta succedend… - ErmannoKilgore : #Draghi scomparso? Almeno #Conte cercava di dare notizie e tenere unito il Paese...se scoppia casino come sta succe… - Bob6Rock : RT @HuffPostItalia: I medici ospedalieri: 'Primi nuovi segnali di stress, non ci sono le basi per riaprire' -