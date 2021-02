I limoni di de la Renta per la prima apparizione dopo l’annuncio di Meghan

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 febbraio 2021) È una limonata firmata Oscar de la Renta quella che Meghan ci ha offerto come prima apparizione dopo l’annuncio dell’attesa del suo secondogenito. È bastato lo spazio di pochi minuti nell’evento Spotify Stream On per mandare in brodo di giuggiole le community dedicate allo stile della duchessa di Sussex. Seduta accanto a Harry nel suo soggiorno di Montecito, Meghan ha sfoggiato l’abito di seta realizzato in Italia, senza maniche e girocollo, con un taglio ispirato al glamour degli anni 60. Il Citrus Primavera Peplum Hem Dress cita addirittura Botticelli con la celebre opera esposta agli Uffizi: i limoni e le foglie che lambiscono il collo lavorate in fil coupé sembrano non a caso dipinti. Alla voce accessori, pare intravedersi al polso della ex attrice l’orologio Cartier Tank Française in oro giallo 18 carati appartenuto alla suocera Diana abbinato probabilmente come al solito al bracciale Love, sempre di Cartier, e un altro monile creato da Monica Vinader. L’abito Oscar de la Renta Primavera-estate 2021