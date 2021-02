I Fantastici Quattro: Marvel cerca gli sceneggiatori per il reboot, le riprese sono lontane (Di martedì 23 febbraio 2021) I rumor sul casting del reboot de I Fantastici Quattro sarebbero privi di fondamento visto che al momento Marvel sarebbe alla ricerca degli sceneggiatori a cui affidare il film che sarà diretto da Jon Watts. Arriva un aggiornamento sull'atteso reboot de I Fantastici Quattro. Nei giorni scorsi sono trapelati rumor sul possibile cast del film e sul coinvolgimento della star Jennifer Lawrence. Niente di più falso a quanto pare visto che al momento Marvel sarebbe ancora alla ricerca degli sceneggiatori a cui affidare il progetto e le riprese sono molto lontane. Ad aggiornarci sulle tempistiche è il giornalista di Deadline ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) I rumor sul casting delde Isarebbero privi di fondamento visto che al momentosarebbe alla rideglia cui affidare il film che sarà diretto da Jon Watts. Arriva un aggiornamento sull'attesode I. Nei giorni scorsitrapelati rumor sul possibile cast del film e sul coinvolgimento della star Jennifer Lawrence. Niente di più falso a quanto pare visto che al momentosarebbe ancora alla rideglia cui affidare il progetto e lemolto. Ad aggiornarci sulle tempistiche è il giornalista di Deadline ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? I Fantastici Quattro: Marvel cerca gli sceneggiatori per il reboot, le riprese sono lontane… - webmagazine24 : I Fantastici Quattro - Prossimo progetto dell'#MCU - Chinasky65 : @Bilbao772 @PresMoratti no, sbagliato sul resto vedremo, per chi arriverà prima la nottata finanziaria, voi sembrat… - IGNitalia : Marvel Studios avrebbe appena iniziato i consueti incontri con gli sceneggiatori per il nuovo film dei… - cinefilosit : Fantastici Quattro: la Marvel ha iniziato a cercare gli sceneggiatori #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Fantastici Quattro I Fantastici Quattro - Prossimo progetto dell'MCU I Marvel Studios stanno attualmente incontrando gli scrittori per il film I Fantastici Quattro del Marvel Cinematic Universe . Il successo dell'MCU nell'ultimo decennio è arrivato anche se i Marvel Studios non avevano accesso ad alcuni dei suoi personaggi dei fumetti più ...

Jessica Alba, momento di gloria: nuova serie e film per Netflix Dai film 'I fantastici quattro' a 'Sin City' alla serie Dark Angel. E non solo. Alba è anche autrice di un manuale, 'The Honest Life', incentrato su consigli di stile vita sano. Inoltre ha fondato ...

I Fantastici Quattro: Marvel cerca gli sceneggiatori per il reboot, le riprese sono lontane Movieplayer.it I Fantastici Quattro: Marvel cerca gli sceneggiatori per il reboot, le riprese sono lontane I rumor sul casting del reboot de I Fantastici Quattro sarebbero privi di fondamento visto che al momento Marvel sarebbe alla ricerca degli sceneggiatori a cui affidare il film che sarà diretto da Jon ...

Fantacalcio: i migliori e i peggiori portieri della 23^ giornata di Serie A Dalle parate di Handanovic alla giornataccia di Meret: i portieri migliori e peggiori al fantacalcio della 23^ giornata di Serie A Prosegue la corsa della Serie A con la quarta giornata del girone di ...

I Marvel Studios stanno attualmente incontrando gli scrittori per il film Idel Marvel Cinematic Universe . Il successo dell'MCU nell'ultimo decennio è arrivato anche se i Marvel Studios non avevano accesso ad alcuni dei suoi personaggi dei fumetti più ...Dai film 'I' a 'Sin City' alla serie Dark Angel. E non solo. Alba è anche autrice di un manuale, 'The Honest Life', incentrato su consigli di stile vita sano. Inoltre ha fondato ...I rumor sul casting del reboot de I Fantastici Quattro sarebbero privi di fondamento visto che al momento Marvel sarebbe alla ricerca degli sceneggiatori a cui affidare il film che sarà diretto da Jon ...Dalle parate di Handanovic alla giornataccia di Meret: i portieri migliori e peggiori al fantacalcio della 23^ giornata di Serie A Prosegue la corsa della Serie A con la quarta giornata del girone di ...