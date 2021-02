I dati del coronavirus in Italia di oggi, martedì 23 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.314 nuovi casi positivi da coronavirus e 356 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.441 (168 in più di ieri), di cui 2.146 nei reparti di terapia intensiva (28 in Leggi su ilpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 13.314 nuovi casi positivi dae 356 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 20.441 (168 in più di ieri), di cui 2.146 nei reparti di terapia intensiva (28 in

