Hyundai Kona e Ioniq - Richiamo globale per 82 mila elettriche

Leggi su quattroruote

(Di martedì 23 febbraio 2021) Lasostituirà le batterie installate su circa 82vetturevendute a livello: in particolare, ilinteressa circa 76Electric e alcuni esemplari dellaElectric, i cui accumulatori potrebbero prendere fuoco durante la fase di ricarica. Almeno 15 casi accertati. Le auto coinvolte montano batterie fornite della LG Chem: stando a quest'ultima, la Casa coreana non ha applicato correttamente i suggerimenti riguardanti la logica di gestione del processo di ricarica rapida. Le celle degli accumulatori, dunque, non sarebbero la causa diretta dei rischi di incendio. Secondo le autorità competenti, a oggi sono stati registrati almeno 15 casi di incendio che hanno coinvolto la versione elettrica della ...