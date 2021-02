Noovyis : (Hyundai Ioniq 5, design futuristico e propulsione elettrica. Ecco i dettagli) Playhitmusic - - Autodino : Hyundai Ioniq 5 Vorstellung - NotessRenting : RT @alvolante_it: La nuova elettrica #Hyundai Ioniq 5 ha un design minimalista e personale, la trazione posteriore o 4x4, e motori con pote… - NotessRenting : RT @fleetimenews: Nuova IONIQ 5: il crossover Hyundai 100% elettrico #IONIQ5 #Hyundai #mobilità #mobilitàelettrica #crossover #elettrico… - dinoadduci : Hyundai - Cinque cose che colpiscono dentro la Ioniq 5 - GALLERY -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Ioniq

Con una carrozzeria sofisticata, che richiama laPony ma la rilegge in chiave contemporanea se non futuristica, può suonare curioso che la5 , il primo modello elettrico nativo della casa coreana, ponga tanta enfasi sul concetto dello ...Per la prima volta su una vettura5 presenta un Head - Up Display a Realtà Aumentata (Ar Hud), che trasforma il parabrezza in uno schermo. A bordo il livello più evoluto di...Con la crossover compatta Hyundai Ioniq 5 la casa coreana inaugura una nuova generazione di auto elettriche, prezzo, autonomia e batterie.Debutta il primo bev della nuova linea up del costruttore coreano. È basato su una piattaforma dedicata e offre ricarica veloce da 800 Volt come la Porsche Taycan ...