Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Bolzano ritorna alla vittoria | battuto il Fehervar per 4-3

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Serata positiva per, che batte la “bestia nera”per 4-3 e trova così la terzain quattro incontri della fase vincitori della ICE2020-. I Foxes si riscattano dopo il ko patito domenica a Klagenfurt e consolidano il primato in classifica: sono 12 ora i punti dei biancorossi, a +3 sullo stesso Klagenfurt e a +5 su Vienna. Ottima la partenza degli altoatesini, che al 6? sbloccano il risultato grazie ad Halmo. La reazione degli ungheresi è veemente e conduce al pareggio, che arriva al 16? con Hargrove. Nel secondo periodo, dopo soli 27” è ancora Halmo ad andare a segno in situazione di power play, ma al 25? Erdely ristabilisce la parità. Halmo però è scatenato e al 27? firma la tripletta personale trasformando un rigore, mentre al 31? Frigo ...

I vodesi invece sono andati ad imporsi per 4 - 1 suldel Bienne. Lo Zugo capolista si portato a +12 sullo Zurigo secondo battendo per 4 - 3 all'overtime il Ginevra alle Vernets, grazie anche ...- E' appassionato disued è tifosi dei New York Rangers. - E' tifoso anche della squadra di NBA dei New York KniksUna sola squadra italiana impegnata nella serata di Alps Hockey League 2020-2021. I Broncos Vipiteno, tuttavia, sono caduti con il punteggio di 4-1 in casa degli austriaci del Bregenzerwald e incappan ...Playoff in ritardo? Probabile. Ieri sera si è tenuta la riunione online della AIHG che comprende tutte le società della IHL Italian Hockey League. L’obiettivo era decidere come muoversi in […] ...