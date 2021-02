Hai già avuto il Covid? Ecco quando e come puoi fare il vaccino (Di martedì 23 febbraio 2021) Valentina Dardari La direttiva di Aifa e ministero della Salute interessa 2,3 milioni di italiani. Chi si infetta dopo la prima iniezione non farà il richiamo Chi ha già avuto il Covid ed è guarito avrà solo una dose di vaccino, a distanza di sei mesi dalla guarigione. Quindi, coloro che hanno avuto il virus da poco dovranno aspettare fino a questa estate. In arrivo nuove indicazioni Secondo quanto riportato da Repubblica, saranno queste le indicazioni riportate nel documento quasi pronto stilato dal ministero della Salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Inail e da Aifa. Diversi saranno i punti affrontati, tra i quali anche quello relativo alla vaccinazione per chi ha già contratto il Covid ed è guarito. E sembra ci siano in vista dei cambiamenti rispetto a quanto fatto fino a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Valentina Dardari La direttiva di Aifa e ministero della Salute interessa 2,3 milioni di italiani. Chi si infetta dopo la prima iniezione non farà il richiamo Chi ha giàiled è guarito avrà solo una dose di, a distanza di sei mesi dalla guarigione. Quindi, coloro che hannoil virus da poco dovranno aspettare fino a questa estate. In arrivo nuove indicazioni Secondo quanto riportato da Repubblica, saranno queste le indicazioni riportate nel documento quasi pronto stilato dal ministero della Salute, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Inail e da Aifa. Diversi saranno i punti affrontati, tra i quali anche quello relativo alla vaccinazione per chi ha già contratto iled è guarito. E sembra ci siano in vista dei cambiamenti rispetto a quanto fatto fino a ...

