Guy Rover | il brand che vede nell’ordinario lo straordinario

(Di martedì 23 febbraio 2021) Guyè ild’abbigliamento uomo per chi rifugge la formalità, ma non vuole rinunciare ad essere elegante con un tocco di sportività Riscoprire la capacità direloè il cuore della nuovissima collezione Guyilstorico della Manifattura Paoloni, molto conosciuto per la propria tradizione innovativa nel settore della camiceria. Guyè ilche getta un nuovo sguardo al guardaroba maschile, proponendo inediti codici di espressione: «rifugge dal formale, ma senza essere troppo casual, per una collezione che elegge il capospalla a protagonista. Guyè il frutto delle mani di artigiani e costruttori da 40 anni, Extra-ordinari ricercatori di performance e ...

Non mancheranno poi le presentazioni delle camicie, brand storico della Manifattura Paoloni che esplora le nuove facce del formale, e ancora Closed e Save the Duck. Guy Rover è il brand d'abbigliamento uomo per chi rifugge la formalità, ma non vuole rinunciare ad essere elegante con un tocco di sportività ...Lo store Rinascente di Firenze presenterà fino all'8 marzo "Ritratto al Maschile": progetto-evento che prevede uno speciale allestimento ...