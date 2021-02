Gresini | Sbrollini IV | ' motociclismo perde grande protagonista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - “Unabbraccio alla famiglia di Fausto, ex pilota e manager della scuderia di moto che porta il suo nome, morto dopo una lunga battaglia contro il Covid. Il mondo delunindiscusso dello sport che ha fatto la storia dei motori festeggiando 6 titoli iridati: con Daniel Pedrosa e Daijiro Kato in 250, Toni Elias in Moto2, Jorge Martin in Moto3 e Matteo Ferrari nella Elettrica e per tre volte il 2° posto in MotoGP". Cosi sui social Daniela, senatrice e responsabile del ‘Cantiere cultura e Sport' di Italia Viva.