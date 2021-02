Gravina, gli obiettivi dopo la rielezione: dalla riforma dei campionati a una legge sugli stadi per sedersi al tavolo del Recovery fund (Di martedì 23 febbraio 2021) Il calcio italiano va avanti con Gabriele Gravina. Era già il n. 1 del pallone negli ultimi due anni, quando ha lavorato per questo mondo (e per la sua rielezione). Lo sarà a maggior ragione per i prossimi quattro, dopo esser stato riconfermato alla guida della FederCalcio con percentuali bulgare. Lo hanno votato quasi tutti, calciatori, allenatori, società. È stato quasi un trionfo e in fondo si può capire perché. Gravina può rivendicare di aver fatto ripartire il campionato dopo il lockdown e aver strappato aiuti economici al governo in pandemia, come la discutibile sospensione delle tasse per i ricchi club. Ha fatto gli interessi del pallone, ed è quello che continuerà a fare nei prossimi quattro anni, senza dimenticare i propri (come ad esempio l’elezione nell’esecutivo Uefa, poltrona che vale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il calcio italiano va avanti con Gabriele. Era già il n. 1 del pallone negli ultimi due anni, quando ha lavorato per questo mondo (e per la sua). Lo sarà a maggior ragione per i prossimi quattro,esser stato riconfermato alla guida della FederCalcio con percentuali bulgare. Lo hanno votato quasi tutti, calciatori, allenatori, società. È stato quasi un trionfo e in fondo si può capire perché.può rivendicare di aver fatto ripartire il campionatoil lockdown e aver strappato aiuti economici al governo in pandemia, come la discutibile sospensione delle tasse per i ricchi club. Ha fatto gli interessi del pallone, ed è quello che continuerà a fare nei prossimi quattro anni, senza dimenticare i propri (come ad esempio l’elezione nell’esecutivo Uefa, poltrona che vale ...

