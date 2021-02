Grave incidente stradale per Tiger Woods a Los Angeles | intervenuti i pompieri | è ferito alle gambe

(Di martedì 23 febbraio 2021)è rimasto coinvolto in un. Il campione di golf sarebbe stato estratto con ferite profondelamiere dell'auto a bordo della quale viaggiava da solo. Standoprime notizie in arrivo dagli Stati Uniti, come riporta Repubblica, l'sarebbe avvenuto a Ranchos Palos Verdes, a sud di Santa Monica, nella contea di Los, 45 anni, è stato portato in ospedale a bordo di un'ambulanza. La sua auto sarebbe finita fuori strada ribaltandosi. L', quindi, non avrebbe coinvolto nessun'altra vettura. La situazione era così critica che i vigili del fuoco e i ...

Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente con la propria automobile nei pressi di Los Angeles. Grave incidente stradale per Tiger Woods. Il campione di golf è stato estratto gravemente ferito alle gambe, secondo le prime notizie in arrivo dagli Stati Uniti, in un incidente a Ranchos Palos Verdes.