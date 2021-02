“Grandissima novità!”. Milly Carlucci non riusciva più a tenersi il segreto: la rivelazione boom sulla finale del Cantante Mascherato (Di martedì 23 febbraio 2021) Durante ‘La Vita in diretta’ Alberto Matano nella puntata del 23 febbraio ha dovuto fare i conti con una defaillance degli autori, che sono stati rimproverati dal diretto interessato. Quando ha lanciato un filmato riguardante Carlo Verdone, la regia ha sbagliato e lui gliel’ha fatto notare. Ma in studio è arrivata anche Milly Carlucci, la quale ha parlato ovviamente de ‘Il Cantante Mascherato’. E ha fatto delle interessantissime anticipazioni su ciò che accadrà tra qualche giorno nella finale. Nonostante non possa dire molte cose, visto che nel suo programma vige la riservatezza più assoluta rispetto a coloro che si esibiscono sotto le maschere, Milly Carlucci ha voluto comunque fare una piccola eccezione rivelando un aneddoto che avverrà venerdì prossimo. Davanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Durante ‘La Vita in diretta’ Alberto Matano nella puntata del 23 febbraio ha dovuto fare i conti con una defaillance degli autori, che sono stati rimproverati dal diretto interessato. Quando ha lanciato un filmato riguardante Carlo Verdone, la regia ha sbagliato e lui gliel’ha fatto notare. Ma in studio è arrivata anche, la quale ha parlato ovviamente de ‘Il’. E ha fatto delle interessantissime anticipazioni su ciò che accadrà tra qualche giorno nella. Nonostante non possa dire molte cose, visto che nel suo programma vige la riservatezza più assoluta rispetto a coloro che si esibiscono sotto le maschere,ha voluto comunque fare una piccola eccezione rivelando un aneddoto che avverrà venerdì prossimo. Davanti ...

Ettore572 : RT @HoaraBorselli: Una soluzione che può essere utile anche all’Italia ???? Chiusure per Riaprire a Pasqua @ilmessaggeroit Questa è propri… - HoaraBorselli : Una soluzione che può essere utile anche all’Italia ???? Chiusure per Riaprire a Pasqua @ilmessaggeroit Questa è p… - fettonejr : @TizianoMulier10 @emilianoavanti Grandissima. Ma potrei il Porto vincere una coppa europea non era una novità. La c… - GabriMazzon : I momenti di @JacopoVeneziani sono una grandissima novità, un'ottima 'rubrica' che apre la mente, molto informativo… - cozzmat : RT @cozzmat: @giuslit Con Draghi si rievoca il tema di un debito condiviso, ovvero di bond europei... Insomma, una grandissima novità! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandissima novità Fortnite: Epic Games decide di fare un regalo, ma non a tutti Epic Games continua senza sosta a supportare Fortnite e la grandissima community di appassionati che giocano ogni giorno al titolo di successo. Insieme alla ...largo anticipo tutta una serie di novità ...

International Motor Days: l'edizione 2021 si terrà dal 17 al 19 settembre ... l' International Motor Days di Civitanova Marche sarà caratterizzato poi da una grandissima area expo che conterrà i principali brand del settore automobilistico e motociclistico e tutte le novità, ...

Coni: Malagò, 'con Sport e Salute nessuna novità, contenzioso inevitabile' Affaritaliani.it Epic Games continua senza sosta a supportare Fortnite e lacommunity di appassionati che giocano ogni giorno al titolo di successo. Insieme alla ...largo anticipo tutta una serie di...... l' International Motor Days di Civitanova Marche sarà caratterizzato poi da unaarea expo che conterrà i principali brand del settore automobilistico e motociclistico e tutte le, ...